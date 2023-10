Provocação? Veja o que a súmula diz sobre o cartão amarelo de Soteldo

O Santos venceu o Vasco por 4 a 1, neste domingo (1), na Vila Belmiro, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, além da goleada, o triunfo contou com um lance inusitado. No segundo tempo, quando o placar ainda anotava 3 a 1 para o Peixe, o atacante Soteldo provocou os jogadores vascaínos subindo em cima da bola perto da linha lateral.

O lance resultou em uma grande confusão no gramado e uma enxurrada de cartões. Pelo lado do Santos, Soteldo e João Paulo receberam cartão amarelo, enquanto Lucas Lima e Rodrigo Fernández foram expulsos. Na parte vascaína, Sebastian Ferreira teve a pena mais leve, enquanto o chileno Medel recebeu o vermelho.

Entretanto, o cartão que mais chamou a atenção foi o de Soteldo. Muitos torcedores santistas acreditavam que o atacante recebeu o amarelo por ter apenas provocado os jogadores do Vasco. Mas, após a partida, em súmula, o árbitro do embate, Anderson Daronco, deu uma outra explicação.

“Soteldo (amarelo) – Por discutir com seu adversário com a bola fora de jogo (atitude antidesportiva)’, escreveu Daronco na súmula.

Cartão para Soteldo custa caro

Aliás, o amarelo custou caro a Soteldo. Afinal, o atacante será desfalque do Santos para o clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo (8), pelo Campeonato Brasileiro. Além do venezuelano, o Peixe não contará com Dodô, Lucas Lima e Rodrigo Fernández, todos suspensos.

Com o triunfo em cima do Vasco, o Peixe conseguiu deixar a zona de rebaixamento e hoje está na 15° posição, mas apenas com um ponto a mais que o Bahia, primeiro time na zona de descenso.

