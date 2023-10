Terrabolistas analisam chegada de Mano e futuro de Luxa

No programa Terrabolistas desta semana, um dos assuntos foi a chegada de Mano Menezes ao Corinthians. As convidadas Aline Bernardes, jornalista esportiva, e Elaine Trevisam, narradora da ESPN, aprovaram. O mesmo rolou com os outros participantes: o âncora Leandro Chaves e o jornalista do Terra Alexsander Vieira.

“Não gosto das ideias de jogo do Mano. Mas elas são bem executadas. No Internacional, seu time saiu de 15º para ser vice-campeão brasileiro. Além disso, o impacto imediato da sua chegada é muito grande. Seria um erro manter Luxa pela falta de confiança do elenco com o ex-técnico. Mas é uma mudança que precisa de tempo para ajustar. Nesta semifinal de Sul-Americana, com jogo nesta terça-feira, credito favoritismo ao Fortaleza. Porém, com a chegada do Mano, o Corinthians tem mais chance de passar do que teria com Luxemburgo”, disse Alexsander Vieira.

Leandro Chaves foi ainda mais crítico com a saída de Vanderlei Luxemburgo, além de elogiar a chegada de Mano.

“Luxa, com todo respeito que tenho por ele, está ultrapassado. Tem a minha admiração. Afinal, foi o melhor treinador do futebol brasileiro nos anos 90 e parte dos anos 2000. Mas atualmente as suas coletivas são catastróficas, diz que jogou para perder e isso fazia parte. Luxemburgo, vai descansar, ou ser comentarista, pois histórias e experiência você tem pra contar. Mas treinador, não dá mais. Mano chegou e me agrada. Pode ter algum problema quando o trabalho é a longo prazo, pois costuma polemiza e às vezes perde o grupo. Mas ele costuma arrumar a casa e tem identidade com Corinthians”.

Terrrabolistas: Mano, o nome certo

Aline Bernardes celebrou a chegada de Mano. Mas disse que o Corinthans falhou por não mudar antes.

“O que o Corinthians errou foi no timing. Poderia ter feito isso há algumas rodadas anteriores. Mas fez agora e resta é torcer para dar certo no curto prazo. Mano sabe arrumar a a casa”, disse Aline, que deu a sua análise sobre a Sul-Americana e o fato de o Timão ter atuado no sábado, na derrota para o São Paulo, com reservas.

“O Corinthians terá jogos duros contra Flamengo e Fluminense. Poupou contra o São Paulo, por causa da Sul-Americana. Não tem mais gordura, pois ali próximo do rebaixamento todos estão colados. E qualquer ponto faz diferença”, acrescentou.

Elaine Trevisam, por sua vez, lembra que Mano é amado, mas também odiado pelos corintianos. Mas ela acha que é um nome capaz de recolocar o time no caminho do sucesso. Talvez não na semifinal da Sul-Americana, mesmo com a ideia de poupar titulares na derrota para o São Paulo.

” Mano tem estilo de jogo particular, mas a sua chegada foi importante. Não dava mais pra manter o Luxemburgo e poupar jogadores na derrota para o São Paulo foi certo. O time está a um passo de uma final continental. Mas vejo o Fortaleza favorito para avançar. Afinal, segurou o empate em São Paulo e joga a volta em casa”.

