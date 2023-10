Palmeiras inicia, pela primeira vez, uma partida com sete atletas da base

O torcedor do Palmeiras, que viu a derrota do clube para o Bragantino por 2 a 1, neste domingo (01), no Nabi Abi Chedid, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro, teve a oportunidade de acompanhar um time bastante jovem em campo. Afinal, o técnico Abel Ferreira colocou sete atletas formados nas categorias de base do clube para iniciar o jogo em Bragança Paulista.

Afinal, Endrick, Luis Guilherme, Jhon Jhon, Fabinho, Vanderlan, Naves e Garcia começaram o jogo como titulares. No segundo tempo, Ian, Kevin e Kauan entraram no embate para fortalecer a equipe. Esta partida ficou marcada pelo duelo com mais jogadores da base do Verdão, em um confronto de Campeonato Brasileiro.

Aliás, após a partida, o técnico Abel Ferreira falou que o desafio ajudou a amadurecer os jovens do elenco. Além disso, brincou ao falar que poderia ser ”preso” por colocar tantas crianças para trabalhar.

“Perdemos, mas aprendemos. Vocês viram a quantidade de jogadores que são nossa “segunda linha”, os que temos, e que fizeram um primeiro tempo extraordinário. Poderiam ter saído no intervalo com vantagem maior, foi uma pena. O Red Bull Bragantino entrou no jogo somente depois do pênalti, estava difícil entrar em nossa defesa e acharam o pênalti em uma jogada de cruzamento”, disse Abel, que prosseguiu.

“Há que valorizar o trabalho desse grupo e o que já conquistamos. Temos que valorizar o trabalho dos jogadores que atuaram hoje. Qualquer dia vou ser acusado de trabalho de crianças, pois eles não são maiores de idade e vou ser acusado por colocar meninos para trabalhar sem idade para trabalhar”, concluiu o treinador.

Palmeiras agora foca na Libertadores

Agora, o Palmeiras se concentra de vez na Libertadores, pois, na quinta-feira (5), decide com o Boca Juniors quem estará na final. Quem vencer no Allianz Parque se classifica, e o empate leva a série aos pênaltis. O outro finalista sai de Internacional e Fluminense. Ambos se encontram na quarta (4), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

