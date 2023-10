Corinthians tenta espantar fantasma e ‘salvar o ano’ do torcedor

O Corinthians se prepara para encarar o Fortaleza nesta terça-feira (3), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Como o duelo de ida acabou empatado em 1 a 1, quem vencer o embate vai para a grande decisão. Contudo, para o Timão, chegar à final também é importante para o clube ”salvar o ano”.

Afinal, a temporada do Timão foi uma verdadeira montanha-russa. No Paulistão, eliminação precoce nas quartas de final para o Ituano. Na Libertadores, queda ainda na fase de grupos, mas vaga para a Sul-Americana. Pela Copa do Brasil, conseguiu chegar à semifinal, mas foi eliminado para o rival São Paulo, em uma atuação desastrosa no Morumbi. Por fim, no Brasileirão, passa boa parte da competição brigando contra o rebaixamento.

Assim, o torneio continental aparece como uma forma não só de levantar um título em 2023, mas apagar as diversas polêmicas e resultados ruins construído durante a temporada.

A Sul-Americana se tornou tão importante que o Corinthians poupou diversos titulares no clássico contra o São Paulo, neste sábado (30), pelo Brasileirão. Lucas Veríssimo, Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Fagner e Yuri Alberto não jogaram o Majestoso. Outros nomes como Renato Augusto e Wesley entraram no segundo tempo.

O objetivo da comissão é fazer com que estes jogadores cheguem 100% fisicamente ao duelo do Castelão, que pode levar o alvinegro à final da Sul-Americana e manter vivo o sonho de disputa da Libertadores no ano que vem. Assim, os jogadores conseguiram ”salvar o ano” do torcedor corintiano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook