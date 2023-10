Os motivos para o Santos efetivar Marcelo Fernandes

Depois da demissão do técnico Diego Aguirre, o Santos procurou, sondou, foi ao mercado, mas encontrou a solução dentro de sua casa. Após a vitória por 4 a 1 diante do Vasco, neste domingo (01), na Vila Belmiro, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe decidiu efetivar o interino Marcelo Fernandes. E seu trabalho, aos poucos, convenceu a diretoria permanecer com o técnico até o final da temporada.

O principal motivo para a efetivação de Marcelo Fernandes é o mesmo que mantém um treinador: resultado. Afinal, o Santos venceu Bahia e Vasco, de forma seguida, algo que não acontecia há quatro meses. Mais do que os triunfos, os resultados tiraram o Peixe da zona de rebaixamento, onde o clube se encontrava desde a 18ª rodada do Brasileirão. Foram oito rodadas no Z-4, quase dois meses, entre a 17ª e 18ª colocações.

Além disso, o desempenho da equipe no comando do interino também chamou a atenção. Contra o Bahia, por exemplo, o Peixe pressionou e criou diversas oportunidades de gol, além de não mostrar abatimento após sair atrás do placar e conseguiu a virada. Já contra o Vasco, o time não mostrou nervosismo após sofrer o tento de empate e conseguiu balançar a rede duas vezes em poucos minutos, para ir ao intervalo com vantagem.

Por fim, pesou bastante a relação de Marcelo Fernandes com o elenco. Afinal, o treinador é bastante querido pelos jogadores, que fizeram campanha para que o técnico fosse efetivado. Depois da vitória contra o Bahia, por exemplo, os jogadores foram abraçar o comandante.

Próximo compromisso de Marcelo Fernandes e do Santos

Com Marcelo Fernandes como técnico, o Santos segue sua briga contra o rebaixamento. O Peixe abriu um ponto de vantagem para o Bahia, primeiro time na zona do descenso. O Alvinegro Praiano volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Palmeiras, na Arena Barueri, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.