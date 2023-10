Terrabolistas analisam a cutucada de Abel à diretoria do Palmeiras

O Terrabolistas desta semana analisou a rodada do Brasileirão, o que esperar dos jogos das semifinais de Libertadores e Sul-Americana e esquentou quando o assunto foi o Palmeiras. Afinal, as declarações de Abel Ferreira, alfinetando ironicamente a diretoria do Verdão após a derrota para o Bragantino, não passaram batidas para o âncora Leandro Chaves, o jornalista do Terra Alexsander Vieira e as convidadas Aline Bernardes, jornalista esportiva, e Elaine Trevisam, narradora da ESPN.

“Convenhamos, o planejamento da diretoria do Palmeiras não foi de time campeão. A senhora Leila Pereira é muito irônica, vai pra mídia, fala do avião, peita e provoca organizada. Mas seu planejamento para a temporada foi pífio, péssimo. O Palmeiras perdeu peças fundamentais e não repôs”, disse Leandro , para completar:

“Em 2018, o Palmeiras usou reservas no Brasileiro, priorizando a Libertadores. Na competição continental, foi eliminado pelo Grêmio. Mas os reservas ganhavam e foram campeões do Brasileiro. Tinha elenco. Neste domingo, contra o Bragantino Abel teve de colocar um time reserva para poupar os titulares para o jogo com o Boca. E quem entrou foi quase um time sub-20! Isso prova que o Palmeiras não tem elenco. Tem no máximo 13 jogadores pra valer. O restante é a base que ainda não está pronta. Ou seja, o time, nesta semifinal contra o Boca tem de entrar no segundo tempo vencendo o jogo, pois não pode contar com o banco de reservas. A impressão é que o Palmeiras está no limite e não tem mais de onde tirar”.

Terrabolistas e a ironia de Abel

Alexsander lembrou a ironia de Abel, que vai acabar sendo processado por explorar trabalho de menores, já que tem de usar a base quando precisa poupar o time titular.

“Abel Ferreira queria um volante e ele não chegou. Pediu um meia e não veio. Pediu um ponta e nada. Os meninos sao bons e têm futuro, mas ele em campo pula etapas. Jogam a responsabilidade num Luís Guilherme, de 17 anos, que ele não deveria ter. Apostam em Kevin, Endrick. Ele disse que qualquer dia vai ser processado nas leis trabalhistas. E é nessa brincadeira que ele dá uma cutucada na diretoria . É um erro claro da direção e tem de ser revisto para 2024. Mas, felizmente, o Palmeiras para este jogo com o Boca é franco favorito para ir à final, pois o time não está bem”, disse Alexander.

Aline Trevisam corroborou com as análises de Leandro e Alexsander. Lembrou que na ESPN narrou vários jogos do Boca e que o time está longe do que já mostrou no passado e que o levou a seis títulos de Libertadores.

“Felizmente para o Palmeiras, o Boca não está num bom momento, uma sombra do que já vimos no passado. Embora o Palmeiras não tenha se preparado para ter, além de um time titular forte, um elenco forte, tem a sorte de pegar um Boca que está longe de ser superpotência.”

Mas Aline Bernardes manda um recadinho: não dá pra menosprezar o gigante argentino.

“O Boca quer vencer este jogo. Não é Boca Juniors de 2005, maa ainda é um gigante. Certamente jogará fechado e tem de ter jogadores que tenham inteligência emocional e paciência para furar a defesa do Boca”.

