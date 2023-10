Lateral do Cruzeiro dispara: ‘Desempenho patético’

Cruzeiro e América ficaram no empate, por 1 a 1, no domingo (1), no Mineirão, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o lateral-esquerdo Marlon se mostrou bastante irritado.

Inicialmente, o defensor lamentou o empate e disse que o desempenho da Raposa tem sido ruim.

“E é inadmissível as coisas que estão acontecendo. Claro que a gente trabalha para conquistar os resultados, mas o nosso desempenho está sendo patético, a verdade é essa”, destacou o jogador.

Aliás, Marlon ainda alertou que é inadmissível o Cruzeiro ter rendimento abaixo da crítica contra um time que está na zona de rebaixamento.

“Com todo respeito ao América, mas a gente enfrentou o penúltimo colocado em casa sabendo que é um jogo de fundamental importância. A gente arranca na frente e depois toma um gol em uma jogada que a gente já conhecia. O Benítez era o jogador deles que mais desequilibra, e mais uma vez a gente comete os mesmos erros”, acrescentou.

O Cruzeiro, agora, terá duas semanas sem jogos. Afinal, o duelo contra o Cuiabá foi remarcado para o dia 14 de outubro. O time azul atualmente está na 12ª colocação, com 30 pontos somados.

