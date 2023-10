Neymar e Bruna voltam a usar aliança de compromisso

Embora a nova crise ainda esteja muito recente entre o casal Neymar e Bruna Biancardi, eles voltaram a usar as alianças de compromisso.

Inicialmente, Bruna apareceu com a joia de brilhantes ao postar uma foto exibindo o barrigão de Mavie, filha que espera com Neymar. Por sua vez, o craque da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, ao lado de fãs mirins, também deixou-se fotografar com o anel.

Em setembro, imagens de Neymar curtindo uma balada na Espanha ao lado de duas mulheres viralizaram. Desde então, as polêmicas iniciaram. Biancardi, aliás, se manifestou nas redes sociais e disse estar “mais uma vez decepcionada”. Na sequência a esses fatos, ambos foram vistos sem alianças.

“Estou mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e a preocupação estão exclusivamente na minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, postou Bruna na ocasião.

A publicação aconteceu justamente três meses após um grande escândalo envolvendo Neymar. Na época, saiu na mídia que o jogador se envolveu com uma influenciadora, no domingo anterior ao Dia dos Namorados. Pelo fato, Neymar chegou a pedir desculpas públicas a Biancardi.

A namorada do craque brasileiro, aliás, tomou uma atitude inesperada nos últimos dias. Nas redes sociais, ela parou de seguir o Al-Hilal, clube que o camisa 10 atua. Vale ressaltar, inclusive, que Neymar até agora não se pronunciou sobre os últimos acontecimentos.