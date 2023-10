Grêmio tem sequência de jogos contra clubes de fora do G6

O Grêmio empatou com o Fortaleza em 1 a 1, no último sábado (30), pelo Campeonato Brasileiro, e ocupa a terceira posição, com 44 pontos. Apesar da instabilidade recente na competição, o técnico Renato Gaúcho valorizou o desempenho do time, no Castelão, e a importância de se manter no G4. Por sinal, a sequência de jogos do Tricolor de Porto Alegre será contra adversários de fora do chamado G6, zona de classificação à Libertadores.

Isso porque, em 8 de outubro, tem pela frente o clássico com o Internacional, no Beira-Rio. Nesse confronto, o Colorado já saberá se estará ou não na grande final do torneio sul-americano e, portanto, pode poupar peças do time titular. Depois, uma paralisação de dez dias por conta da Data-Fifa. Após o período de pausa no calendário nacional, o Imortal recebe o Athletico-PR, no dia 18, na Arena, e visita o São Paulo, dia 22, no Morumbi.

Aliás, o Grêmio faz uma temporada bem acima do esperado pela torcida e imprensa gaúcha. O Tricolor vem de acesso da Série B à elite do futebol brasileiro e, apesar das dificuldades financeiras, conseguiu montar um elenco competitivo. Tanto é que, no atual contexto, ainda briga pelo título da competição e por vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Libertadores.

