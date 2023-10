Antony pode voltar a campo nesta terça-feira: ‘Em análise’

Reintegrado recentemente ao elenco do Manchester United, Antony vive, agora, a expectativa de voltar a campo pelos Diabos Vermelhos. Assim, ele pode pintar na equipe nesta semana. Afinal, o atacante não joga desde o dia 3 de setembro, quando seu time caiu para o Arsenal por 3 a 1, no Campeonato Inglês. Ele foi afastado, há três semanas, depois de ser acusado pela ex-namorada Gabriella Cavalin de agressões físicas.

Em entrevista coletiva, o técnico do United, Erik Ten Hag, analisou, então, a possibilidade de colocá-lo em campo, contra Galatasaray, na terça (3), em Old Trafford, pela segunda rodada rodada da fase de grupos da Champions League.





“O Antony está em análise. Ontem (domingo), foi a primeira vez que voltou a treinar com a equipe. Vamos ter um último treino e, depois, vamos tomar uma decisão. Ele cooperou totalmente com as autoridades”, adiantou o treinador holandês.

Além de treinar à parte do elenco, neste período, Antony também foi desconvocado da Seleção Brasileira para os primeiros compromissos da equipe nas Eliminatórias Sul-Americana de 2026.

O caso Antony

Gabriela acusa Antony de agressão em mais de uma oportunidade. Assim, a defesa da ex-namorada do jogador aguarda ainda o envio de imagens pelo Hotel Hyatt Recency Manchester. Os vídeos são de janeiro de 2023. Neles será possível comprovar agressão, após crise de ciúmes.

Em maio deste ano, Cavallin fez um Boletim de Ocorrência na 5ª Delegacia da Mulher, em São Paulo. Ela acusa Antony de agressão física e moral. Gabriela também o denunciou à polícia inglesa, já que parte dos ataques teriam ocorrido naquele país.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.