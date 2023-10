Maycon confia em Mano para corrigir erros antes de semifinal

Mesmo com a derrota para o São Paulo, o Corinthians se mantém motivado e atento para o jogo desta terça-feira (3), contra o Fortaleza. A segunda partida da semifinal da Copa Sul-Americana, no Castelão, é decisiva para chegar a finalíssima e só a vitória interessa. Dessa forma, os erros demonstrados no fim de semana poderão custar caro se voltarem a aparecer.

O meio-campista Maycon, portanto, destaca que é fundamental que o Timão esteja mais atento. Mas confia também no trabalho do técnico Mano Menezes, recém chegado, neste objetivo. Ele lembrou que o novo treinador ainda não teve muito tempo, mas que a comissão técnica tem qualidade para mapear os erros e corrigi-los a tempo do duelo desta terça.

“O Mano é um treinador extremamente experiente. Nós temos uma comissão técnica que nos ajuda muito e vamos tentar entender os erros para não cometê-los contra o Fortaleza. Acho que tivemos pontos positivos, apesar do pouco tempo de trabalho, mas é claro que não tinha como ser perfeito. Estamos focados em entender o que o Mano quer e aplicar dentro do jogo. Então , vamos trabalhar os pontos positivos para, contra o Fortaleza, aumentar isso e sair classificado”, diz Maycon.

O Corinthians enfrenta o Fortaleza nesta terça, às 21h30, na Arena Castelão. Na ida, em São Paulo, houve empate em 1 a 1 e, assim, um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

