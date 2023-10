Botafogo x Goiás, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

O Botafogo tem a grande chance de ampliar ainda mais a sua distância para o vice-líder do Brasileirão, agora o Bragantino. O time tem 51 pontos e pode ir aos 54, abrindo nove de frente para o Massa Bruta. Para isso, nesta segunda-feira, precisa vencer o Goiás, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos lotado, fechando a 25ª rodada. Mas o Goiás, com 26 pontos, precisa demais de um bom resultado. Um empate o tira da zona de rebaixamento. E para não perder nada da partida, nada melhor do que acompanhar a transmissão da Voz do Esporte. Ela inicia a sua cobertura com um pré-jogo a partit das 18h30, com a narração e o comando de Ennio Ricanelo.