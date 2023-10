Joana Sanz desiste de divórcio com Daniel Alves, diz TV

A influenciadora Joana Sanz decidiu não se divorciar do lateral-direito Daniel Alves, segundo informação da emissora “Telecinco”. O lateral-direito brasileiro está preso desde janeiro. Ele é acusado de estupro.

Inicialmente, de acordo com o programa “TardeAR”, a modelo decidiu ficar com o atleta com a justificativa de “não deixar o marido de lado nessa situação tão difícil”.

Aliás, em março, Sanz publicou uma carta à mão falando sobre o término do casamento. No entanto, ela decidiu reatar o relacionamento. De acordo com informações do jornal “Extra”, a cada 15 dias o atleta envia uma carta para a esposa.

Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro de maneira preventiva, por acusação de crime sexual. O atleta teve negado todos os pedidos de liberdade. O Ministério Público espanhol manteve a prisão preventiva diante do risco de fuga.

O defensor já mudou de versão em algumas oportunidades. O jogador disse que não teve relação sexual e não conhecia a mulher. Depois, mudou a versão e explicou que a primeira mentira foi para manter o casamento. Por fim, Alves reconheceu ter feito sexo com a vítima, todavia, de maneira consensual.

No julgamento de Daniel Alves, afinal, ele pode ser condenado de 4 a 15 anos de prisão. Além disso, em caso de condenação, terá que pagar 150 mil euros (R$ 798,4 mil) para cobrir danos e prejuízos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.