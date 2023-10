Vasco impulsiona média de gols, e jogos viram sinônimo de entretenimento

Nas últimas cinco rodadas do Brasileirão, assistir a um jogo do Vasco virou um sinônimo de entretenimento. Seja ganhando ou perdendo, a média de gols impulsionou o segundo turno do Brasileirão e reforça a nova cara do time com o comando de Ramón Díaz. Foram, no total, 19 bolas na rede no período (média de 3.9), com direito a duas goleadas (4 a 2 sobre o Fluminense e 4 a 1 sofrido para o Santos).

Se considerarmos os 11 jogos desde a chegada do técnico argentino, são 30 gols (média de 2.8). A defesa, por exemplo, viveu momentos de estabilidade, sem ser vazada contra Grêmio e Atlético-MG, mas mostrou fragilidade nas partidas mais recentes. Isso se deve a uma postura mais agressiva do Vasco, com mais confiança e posse de bola.

A fase é bem diferente, por sinal, do início da competição. Afinal, a equipe de Maurício Barbieri tinha muita dificuldade de balançar as redes adversárias. Ao mesmo tempo, apesar de ter frequentado a lanterna da tabela, também não sofreu muitos gols, proporcionalmente aos outros integrantes do Z4. América-MG e Coritiba, por exemplo, levaram 13 e 15 gols a mais do que o Cruz-Maltino.

Últimos 5 jogos do Vasco:

Bahia 1 x 1 Vasco

Vasco 4 x 2 Fluminense

Vasco 5 x 1 Coritiba

América-MG 0 x 1 Vasco

Santos 4 x 1 Vasco