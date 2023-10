Felipe Melo se recupera de lesão e fica disponível no Fluminense

Felipe Melo sentiu um desconforto no joelho na última quarta-feira (27) e precisou ser substituído no intervalo do jogo entre Fluminense e Internacional. O zagueiro, no entanto, está recuperado da lesão e não deverá ser problema para semifinal da Libertadores. A informação é do “ge”.

Situação de Felipe Melo

Samuel Xavier acabou sendo expulso nos acréscimos do primeiro tempo. Felipe Melo, portanto, possivelmente seria substituído no intervalo independentemente do desconforto muscular. O zagueiro, afinal, não estava protagonizando uma boa atuação no Maracanã.

O defensor, contudo, está bem fisicamente. O camisa 30, assim, deverá ser titular na partida entre Internacional e Fluminense. O jogador, afinal, treinou normalmente no último domingo (1) e vem sendo um dos destaques da equipe tricolor nesta temporada.

Depois do jogo da última quarta-feira (27), Felipe Melo reconheceu que não apresentou um bom jogo no Maracanã e fez uma projeção da partida no Beira-Rio.

“Nos comportamos bem mesmo com menos um em campo. Nós não fomos covardes, mesmo com menos um. Propusemos o jogo e jogamos da forma que treinamos. O empate foi o prêmio para o time que não se acovardou. Da mesma forma que eles tiveram chance, a gente vai trabalhar para ter também”, declarou Felipe Melo.

“Se a torcida gritou ‘time de guerreiros’ foi porque nós lutamos até o fim. Melhor errar pelo o que treina do que ser covarde. E covarde não somos. Trazemos o sonho vivo. Está tudo aberto. Vamos jogar com uma grande equipe fora de casa”, completou Felipe Melo.

Internacional x Fluminense

As duas equipes, enfim, se reencontram na próxima quarta-feira (4), às 21h30, no Beira-Rio, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. A equipe tricolor precisa de uma vitória em Porto Alegre para se classificar.

