Sampaoli: ‘Nem sempre sonhos são realizados como esperamos’

Após quatro dias de sua demissão do Flamengo, Jorge Sampaoli se despediu, publicamente, do clube. Em uma de suas redes sociais, o treinador argentino lamentou o desempenho da equipe durante o seu período no Rubro-Negro. Assim como disse em sua chegada, ele classificou o fato de trabalhar no Flamengo como sonho. Esse, no entanto, não foi como esperava.

“Nem sempre os nossos sonhos são realizados como esperamos. Infelizmente, por inúmeros motivos anteriores à minha chegada e que tentei, mas não consegui mudar, não foi possível conquistar os resultados para colocar o Flamengo onde deveria estar”, publicou Sampaoli.

“Lembrarei sempre do Maracanã lotado, pulsante. É o maior palco do futebol! Agradeço aos funcionários, jogadores, comissão técnica e torcedores pelo convívio nestes 5 meses”, completou o argentino.

A relação entre Flamengo e Jorge Sampaoli teve mais episódios cercados de frustações, polêmicas e turbulência, do que felizes. O estopim para o fim da história do argentino no clube carioca foi o vice-campeonato da Copa do Brasil, no dia 24 de setembro. A sua demissão, no entanto, foi quatro dias após a partida no Morumbi.

No total, o treinador teve 39 jogos no time carioca, com 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas.

