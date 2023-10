Recuperado de lesão, meia Jean Lucas estreia na Série B pelo Avaí e celebra: “muito feliz por voltar”

Após fazer uma ótima Série B em 2022 pelo Tombense, o meia Jean Lucas foi contratado pelo Avaí com a expectativa de conseguir o mesmo destaque que teve com a equipe mineira, porém, uma lesão no tornozelo atrapalhou os seus planos. Jean passou por cirurgia no local e ficou um período fazendo tratamento. Agora, totalmente recuperado, o jogador pôde, enfim, fazer o seu primeiro jogo na Série B. O meia celebrou o retorno e se disse emocionado com a volta.

“Estou muito feliz por voltar a fazer o que mais amo, que é jogar futebol. Foram dias difíceis, muitas incertezas, mas, graças a Deus, pude voltar a jogar. Hoje, antes do início da partida, passou um filme na minha cabeça de todo o período que fiquei parado, fiquei realmente emocionado. Só tenho que agradecer a todos que me ajudaram nesse momento, a minha família, ao Avaí, aos médicos, fisioterapeutas, enfim a todo mundo que esteve comigo nesse período”, disse.

Antes da partida contra o Sport, Jean já havia feito um jogo pela Copa Santa Catarina. No duelo contra o time nordestino, o meia foi um dos destaques da equipe catarinense, tendo feito toda a jogada que resultou no segundo gol do seu time. Jean analisou a sua participação e como se sentiu.

“Eu já vinha trabalhando há algum tempo o condicionamento físico, treinando juntamente com os meus companheiros. Essa foi a minha primeira lesão mais séria na carreira, então tenho uma boa condição física. Me senti muito bem dentro do jogo e, apesar do longo período fora, pude me movimentar bem, não senti absolutamente nada, estou totalmente recuperado. Fiquei muito feliz de poder participar do gol. O resultado não foi o que gostaríamos, mas temos que valorizar o ponto, por mais que não seja o ideal. Jogando contra um dos líderes do campeonato, foi uma amostra de competitividade do grupo e dá sinais de que o objetivo pode ser alcançado”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.