Copenhagen x Bayern: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira (3), o Bayern de Munique vai à Dinamarca enfrentar o Copenhagen, pela segunda rodada do Grupo A da Liga dos Campeões da Europa. A bola rola às 16h (de Brasilia), no Parkenstadion. O confronto vale o primeiro lugar, já que o Bayern saiu ganhando na estreia, na qual o time da casa empatou. Quem conseguir vencer se torna líder da chave. A favor dos bávaros, está o retrospecto: em 12 confrontos entre clubes alemães e o time da capital dinamarquesa, foram oito vitórias germânicas e quatro empates.

Onde assistir

O Canal HBO Max (streaming) transmite, a partir das 15h30 (de Brasília).

Como chega o Copenhagen

Os dinamarqueses do Copenhagen são azarões diante do gigante Bayern de Munique. Mas a equipe nórdica vem de empate, já que ficou no 2 a 2 com o Galatasaray em plena Istambul, na estreia. Por outro lado, a equipe perdeu, no fim de semana, para o Midtjylland, em seu campeonato nacional. O time da casa terá o desfalque do atacante Cornelius, estrela da equipe, mas que está lesionado. Assim, a esperança fica por conta do português Diogo Gonçalves, artilheiro do time na temporada com sete gols, e que já marcou na vitória conquistada na Turquia.

Como chega o Bayern

Por outro lado o Bayern vem de um empate no Campeonato Alemão, diante do Leipzig. Com os já conhecidos desfalques de Neuer, De Light e Gnabry, o técnico Thomas Tuchel conta ao menos com a mesma zaga que atuou no fim de semana: o francês Upamecano e o coreano Kim. De resto, não há grandes surpresas na escalação, sendo Harry Kane o homem-gol da equipe. Aliás, ele deixou sua marca na vitória da estreia, por 4 a 3, sobre o Manchester United.

FC Copenhagen x Bayern de Munique

2ª rodada do Grupo A da Liga dos Campeões da Europa

Data e horário: 3/10/2023, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Parken, em Copenhague (DIN)

COPENHAGEN: Grabara; Ankersen, Vavro, Sorensen e Meling; Falk, Lerager e Gonçalves; Elyounoussi, Larsson e Achouri. Técnico: Jacob Nestrup.

BAYERN de MUNIQUE: Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim Min-Jae e Davies; Goretzka, Kimmich, Sané, Musiala e Coman; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Árbitro: Orel Grinfeeld (ISR)

Auxiliares: Roy Hassan e Idan Yarkoni (ISR)

VAR: Roi Reinshreiber (ISR)

