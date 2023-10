Lionel Messi segue sem previsão de retorno no Inter Miami

A principal contratação não apenas da temporada, mas também da história do Inter Miami, Lionel Messi, segue fora de combate. Sua última partida foi no dia 20 de setembro quando a equipe goleou o Toronto FC, por 4 a 0, em duelo da fase classificatória da Major League Soccer (MLS).

]- Divulgação / Inter MiamiNão existe um posicionamento mais claro do clube da Flórida sobre qual seria o real estágio de recuperação dos problemas musculares que tiraram Messi de campo aos 37 minutos do primeiro tempo contra a representação canadense.

De lá pra cá, o Inter Miami chegou a disputar a decisão da US Open Cup, frente ao Houston Dynamo, além dos embates contra Orlando City e New York City, na MLS. O retrospecto nesses duelos não foi nada positivo, já que ficou com o vice-campeonato na Copa dos Estados Unidos além dos dois empates por 1 a 1 na liga estadunidense.

Os dois resultados de igualdade, aliás, atrapalharam os planos da equipe em adentrar na zona de classificação para os playoffs na Conferência Leste. Com 33 unidades, a equipe de Messi está em 13° lugar, quatro pontos atrás do nono e último classificado de momento para a próxima fase, o CF Montréal.

Mesmo com esse caráter de necessidade crescente pela volta do argentino, a tendência é que ele não seja utilizado no próximo compromisso do Inter Miami, contra o Chicago Fire, na próxima quarta-feira (4). Isso porque a ideia seria preservá-lo para ter alguns minutos no duelo seguinte (FC Cincinnati, três dias depois) para ter melhores condições físicas pensando em convocação para a seleção da Argentina.

