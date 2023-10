Em rede social, Lucas Lima cobra explicação para Daronco por expulsão

Após a confusão que teve origem numa jogada individual de Soteldo, o árbitro Anderson Daronco expulsou Lucas Lima e Gary Medel. No entanto, o santista, ainda em campo, cobrou explicação pela penalização. Sem resposta, ele foi em rede social e mandou mensagem para Daronco.

Em postagem no Instagram celebrando a vitória por 4 a 1, Lucas Lima postou uma imagem do cartão vermelho com seu número anotado. Além disso, também compartilhou uma foto de sua conversa com o árbitro. Assim, o camisa 23 do Peixe buscou entender o motivo da expulsão.

“O que eu fiz para ser expulso?”, questionou Lucas Lima.

Nos comentários da postagem de Lucas Lima, o perfil oficial do Santos enfatizou a crítica pela expulsão do jogador: “O mundo inteiro aguarda essa resposta”.

Súmula da partida

Aliás, a resposta para a pergunta de Lucas Lima está na súmula da partida. Anderson Daronco afirmou que Lucas Lima foi expulso por empurrar e pisar no pé do atacante Vegetti, do Vasco.

Com o cartão vermelho, Lucas Lima não encara o Palmeiras no domingo. Além do camisa 23, Rodrigo Fernández, também expulso, não fica à disposição. Aliás, o mesmo acontecerá com o lateral-esquerdo Dodô e o atacante Soteldo, que receberam o terceiro cartão amarelo.

