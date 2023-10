Coudet descarta favoritismo do Inter na Libertadores: ‘Patinho feio’

Depois do jogo entre Internacional e Atlético-MG, Eduardo Coudet fez uma projeção da semifinal da Libertadores. O treinador, assim, afirmou que os jogadores colorados não são favoritos para avançarem de fase na competição.

“Vai ser um jogaço outra vez. É uma série aberta e é Libertadores. Neste caminho, enfrentamos dois candidatos, River e Fluminense. Nós também queremos ser candidatos. Nesta semifinal, somos patinho feio. Temos muita gana. Vamos jogar aqui em casa e tratar de dar uma grande alegria para nossa torcida e ter sorte de passar”, declarou Coudet na coletiva de imprensa.





Coudet x Diniz

Os dois treinadores optaram por poupar os titulares nas partidas do fim de semana. Os dois times, assim, acabaram sendo derrotados no Brasileirão por 3 a 0 e 2 a 0, respectivamente. O foco, afinal, está no jogo de volta da semifinal da Libertadores.

Fluminense e Internacional, aliás, empataram por 2 a 2 no Maracanã. Os dois times, portanto, precisam de uma vitória simples no Beira-Rio para se classificar. A expectativa é por mais de 50 mil torcedores colorados em Porto Alegre.

Internacional x Fluminense

A equipe tricolor vem fazendo um bela campanha na Libertadores, mas não vence um time brasileiro fora de casa há quase cinco meses. O clube gaúcho, por outro lado, vem oscilando como mandante e tem lutado para obter regularidade na temporada.

As duas equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), às 21h30, no Beira-Rio, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O vencedor do confronto encara Palmeiras ou Boca Juniors na decisão da competição.

