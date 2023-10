Manchester United x Galatasaray: onde assistir, escalações e arbitragem

O Manchester United recebe o Galatasaray nesta terça-feira (3), em Old Trafford, tentando se recuperar na Liga dos Campeões da Europa. A equipe inglesa, que vem de derrota para o Bayern de Munique, tenta frear o mau momento no começo da temporada e, assim, dar alegrias à sua exigente torcida. Os turcos, sempre perigosos, vêm de empate com o Copenhagen, no primeiro jogo, mas estão motivados a conseguir pontuar na casa rival. A bola rola às 16h (de Brasília).

Onde assistir

O Canal HBO Max (streaming) transmite, a partir das 15h30 (de Brasília).

Como chega o Manchester United

Para tentar apagar o fogo da crise, o Manchester United precisará vencer este jogo em casa, no Teatro dos Sonhos. Com cinco derrotas em nove jogos, os Diabos Vermelhos têm seu pior início de temporada em muitos anos e um novo tropeço pode até colocar a classificação em dúvida. As derrotas para Bayern de Munique, na última semana, e Crystal Palace, no sábado, ligaram um sinal de alerta no clube. Mas o time poderá ter a volta de Antony, reintegrado ao grupo após um período afastado, devido a acusações de violência doméstica. O brasileiro, entretanto, deve começar no banco.

Como chega o Galatasaray

Os turcos, que empataram em casa após uma grande reação diante do Copenhagen, têm uma dúvida importante. No ataque, o marroquino Ziyech tem dores e, dessa forma, pode não atuar. Se for assim, o inglês Zaha entra na ponta-direita, podendo fazer valer a ‘lei do ex’ contra seu antigo clube. A equipe de Istambul conta com uma espécie de ‘colônia’ sul-americana, com os uruguaios Muslera e Torreira, mais o colombiano Sánchez, que devem todos começar jogando. A única baixa certa, afinal, é o lateral-esquerdo Kazimcan, que dá lugar a Angelino.

Manchester United x Galatasaray

2ª rodada do Grupo A da Liga dos Campeões da Europa

Data e horário: 03/10/2023, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester (ING)

MANCHESTER UNITED: Onana; Dalot, Varane, Lindelo e Reguilón; Casemiro, Amrabat, Bruno Fernandes e Mount; Rashford e Hojlund. Técnico: Erik Ten Hag.

GALATASARAY: Muslera; Boey, Sánchez, Bardakçi e Angelino; Torreira, Demirbay e Mertens; Ziyech (Zaha), Icardi e Kerem. Técnico: Okan Buruk.

Árbitro: Ivan Kružliak (Eslováquia)

Auxiliares: Branislav Hancko (Eslováquia) e Jan Pozor (Eslováquia)

VAR: Bastian Dankert (Alemanha)

