Fluminense busca quebrar jejum diante do Internacional; entenda

O Fluminense busca quebrar um jejum importante diante do Internacional nesta semana. A equipe tricolor, afinal, não vence um time brasileiro fora de casa há quase cinco meses nesta temporada. Fernando Diniz, assim, terá que interromper um tabu expressivo se quiser uma classificação direta na Libertadores.

A última vitória do Fluminense contra um time brasileiro fora de casa aconteceu no dia 10 de maio, diante do Cruzeiro, no Mineirão, pelo Brasileirão. Na época, os jogadores tricolores venceram em Belo Horizonte com gols de Paulo Henrique Ganso e Germán Cano.

Fluminense como visitante

Depois da vitória no Mineirão, os jogadores tricolores ficaram cinco meses tendo resultados negativos longe do Rio de Janeiro. Uma prova disso é que nos últimos oito jogos contra times brasileiros fora de casa, os jogadores tricolores conquistaram seis empates e duas derrotas.

O Fluminense, assim, vem mostrando muita vulnerabilidade quando atua longe do Maracanã e atualmente é um dos piores visitantes do Brasileirão. A equipe tricolor, afinal, só conquistou duas vitórias fora de casa no campeonato.

Fernando Diniz, no entanto, vem conseguindo montar um time competitivo na Libertadores. O Fluminense, afinal, conquistou uma vitória incontestável diante do Olímpia no Paraguai. A torcida tricolor, assim, anseia por mais uma boa atuação fora de casa na competição.

LEIA MAIS: Felipe Melo se recupera de lesão e fica disponível no Fluminense

O Internacional, por outro lado, não vem conquistando bons resultados como mandante na temporada. Nos últimos oito jogos disputados no Beira Rio, os jogadores colorados conquistaram dois empates, três derrotas e três vitórias. O Fluminense, assim, tem motivos para sonhar com um bom resultado em Porto Alegre.

Internacional e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Beira Rio, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. A equipe tricolor precisa vencer para avançar diretamente para decisão da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.