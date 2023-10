Napoli x Real Madrid: escalações e onde assistir

Os atuais campeões da Itália e Espanha se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos da Champions nesta terça-feira (3). Napoli e Real Madrid entram em campo às 16h, em confronto direto pela liderança do Grupo C no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega o Napoli?

Após a temporada história em 2022/23, o Napoli começou a Champions com o pé direito e vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Braga, em Portugal. Dessa maneira, a equipe vai tentar superar o maior campeão da Champions e se colocar como um dos candidatos ao título europeu.

No entanto, o ambiente interno do clube não é dos melhores. O artilheiro Victos Osimhen, um dos principais destaques da equipe, não está em um clima bom no clube após uma discussão pública com o técnico Rudi Garcia, o que travou as negociações pela renovação do atleta. Por outro lado, a equipe vem de uma vitória por 4 a 0 sobre o Lecce, no Campeonato Italiano, com um dos gols marcados pelo camisa 9.

Ao mesmo tempo, o técnico Rudi Garcia não poderá contar com o zagueiro brasileiro Juan Jesus, que se recupera de lesão muscular.

Como chega o Real Madrid?

Embora tenha apresentado dificuldades diante do Union Berlin na partida de estreia das equipes neste Grupo C da Champions, o clube merengue confirmou o favoritismo e somou os primeiros três pontos na competição. Dessa maneira, o Real Madrid visita seu principal adversário pela primeira posição da chave, e uma vitória fora de casa nesta terça-feira pode praticamente encaminhar a classificação para as oitavas de final.

Além disso, os líderes do Campeonato Espanhol poderão contar com quase todo elenco à disposição. Diante do Napoli, o técnico Carlo Ancelotti tem apenas o desfalque de Arda Guler, além de Courtois e Éder Militão, que estão fora da temporada.

Napoli x Real Madrid

2ª rodada do Grupo C da Champions

Data e horário: terça-feira, 03/10/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Natan, Oestigaard e Mathías Olivera; Anguissa, Stanislav Lobotka e Zieliński; Lindstrøm, Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Técnico: Rudi Garcia.

Real Madrid: Kepa Arrizabalaga; Carvajal, Rudiger, Nacho (Alaba) e Camavinga (Mendy); Tchouaméni, Valverde, Toni Kross (Modric) e Jude Bellingham; Vinicius Junior e Joselu (Rodrygo). Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir: TNT e Star+

