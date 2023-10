David Neres é convocado para a Seleção no lugar de Raphinha, cortado

Após sofrer lesão na coxa direita, Raphinha foi desconvocado da Seleção Brasileira. Para o seu lugar, o técnico Fernando Diniz chamou David Neres, atacante do Benfica. A Canarinho entra em campo nos dias 12 e 17 de outubro, contra Venezuela e Uruguai, respectivamente.

“O atacante Raphinha, do Barcelona (Espanha), foi desconvocado da Seleção Brasileira Principal Masculina, após conversa do médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, com o departamento médico do clube. O motivo foi uma lesão muscular na região posterior da coxa direita do jogador”, informou a CBF.

A lesão de Raphinha foi durante partida contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol. Apesar do clube não informar a previsão para o retorno do brasileiro, tempo de recuperação mínimo previsto para esse problema é de três semanas.

Aliás, esse foi o segundo corte da Seleção Brasileira por lesão. Anteriormente, Caio Henrique, com uma entorse no joelho esquerdo, foi substituído por Guilherme Arana, do Atlético.

Números de David Neres com a Amarelinha

Essa é a quarta convocação de David Neres para a Seleção Brasileira. Anteriormente, o atacante do Benfica foi três vezes para a Seleção, todas com Tite. Com a Amarelinha, Neres disputou sete jogos e marcou um gol. Aliás, a última vez que entrou em campo pelo Brasil foi em setembro de 2019.

