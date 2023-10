Chelsea vence Fulham em clássico londrino na Premier League

O Chelsea respirou na Premier League. Os Blues levaram a melhor no clássico londrino nesta segunda-feira (2), e venceram o Fulham por 2 a 0 no Craven Cottage, com gols de Mudryk e Broja, na partida de encerramento da 7ª rodada do Campeonato Inglês.

O time comandado pelo técnico Mauricio Pochettino estava há três jogos sem vencer na Premier League, sendo duas derrotas e um empate. Dessa maneira, os Blues faziam o pior início de temporada no Campeonato Inglês da história do clube. Agora, o triunfo no clássico londrino afastou o time da zona de rebaixamento e pode dar moral para a equipe se recuperar e tentar brigar na parte de cima da tabela.

Assim, o Chelsea chegou aos oito pontos e aparece na 11ª posição. A diferença para o Aston Villa, em 5º, dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias, é de sete pontos.

Por outro lado, o Fulham decepcionou seus torcedores em casa e foi ultrapassado pelo próprio rival na tabela de classificação. A equipe segue com os mesmos 8 pontos, em 13º, com apenas cinco de vantagem para a zona de rebaixamento.

Fulham x Chelsea

Após um início de jogo equilibrado, o Chelsea conseguiu marcar seus gols em um intervalo de dois minutos no primeiro tempo. Mudryk abriu o placar ao finalizar uma bola dentro da área, enquanto no minuto seguinte. Broja aproveitou um vacilo na zaga do Fulham e empurrou a bola para o fundo da rede.

Na segunda etapa, o Fulham tentou fazer algumas mudanças na equipe para diminuir o placar. No entanto, os donos da casa não conseguiram criar chances de perigo e, com a vantagem, o Chelsea controlou a partida e saiu de campo com os três pontos no clássico londrino.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.