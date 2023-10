Pedro e Bruno Henrique são reavaliados em reapresentação do Flamengo

O Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira (2), após folga no domingo. No Ninho do Urubu, Pedro e Bruno Henrique, titulares na vitória sobre o Bahia por 1 a 0, foram reavaliados pelo departamento médico rubro-negro. No campo, Mário Jorge comandou as atividades.

Pedro e Bruno Henrique foram substituídos no segundo tempo. O camisa 9 sentiu um incômodo no adutor da coxa direita na cobrança de pênalti. No entanto, saiu apenas seis minutos após a cobrança. Por outro lado, o camisa 27 sentiu um incômodo na planta do pé, e deixou o campo aos 31 minutos.

Quem também realizou atividades ao lado de membros do departamento médico foi Arrascaeta. O uruguaio segue planejamento de retorno gradual. Assim, participou de trabalhos na academia e no campo. Dessa forma, ele não é presença certa na partida contra o Corinthians no sábado, em São Paulo.

Enquanto os titulares na partida contra o Bahia fizeram atividades regenerativas na academia, os reservas foram ao campo do centro de treinamento. Além de Mário Jorge, os trabalhos contaram com os auxiliares Marcio Torres e Leonardo Cherede, e o preparador físico Marlon Syndara.

Situação do Flamengo no Brasileirão

Com a vitória no último sábado, o Flamengo chegou aos 43 pontos, na quinta colocação. Palmeiras e Grêmio, quarto e terceiro colocados, respectivamente, estão com 44.

