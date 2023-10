Jair, do Vasco, é suspenso pelo STJD em quatro jogos após cotovelada

O STJD julgou, nesta segunda-feira (2), o volante Jair, do Vasco, pela expulsão contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Brasileirão. Nesse sentido, o Tribunal puniu o volante com quatro jogos de suspensão pela cotovelada em Luciano Juba, na reta final da partida. Como o jogador já cumpriu suspensão automática, diante do Fluminense, ficará de fora nos confrontos com São Paulo, Fortaleza e Flamengo.

Por outro lado, o clube carioca não concordou com a decisão e irá recorrer. A tendência é que o Cruz-Maltino tente um efeito suspensivo para que o volante esteja à disposição no próximo sábado (7), às 18h30, em São Januário, diante do Tricolor Paulista. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Wellington Campos.

O STJD denunciou o jogador, com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê a suspensão de quatro a doze partidas. Além disso, esse artigo se refere a aquele que “praticar agressão física durante a partida”.

Com 29 jogos desde que chegou ao Vasco, Jair já estufou a rede em cinco oportunidades. Sob o comando de Ramón Díaz, o atleta foi o responsável pelo tento do triunfo sobre o América-MG, na Arena Independência, que tirou a equipe da zona de rebaixamento.

No entanto, com o revés para o Santos, na Vila Belmiro, o time carioca corre o risco de voltar ao Z4. Caso o Goiás pontue contra o Botafogo, nesta segunda-feira (2), no Nilton Santos, o Gigante da Colina terminará a rodada entre os quatro últimos.

