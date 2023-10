Rochet e Johnny retornam ao Internacional na Libertadores

O Internacional contará com dois retornos importantes para partida diante do Fluminense. Rochet e Johnny, que foram desfalques no jogo do fim de semana, retornam para semifinal da Libertadores. A informação é do “ge”.

Rochet e Johnny

Ambos estavam se recuperando de lesão. O goleiro apresentou uma dor na região lombar. O volante teve uma entorse no tornozelo direito. Eduardo Coudet, assim, optou por preservá-los na última rodada do Brasileirão.

Rochet e Johnny, no entanto, estão recuperados das lesões e treinaram normalmente no último domingo (1). Ambos vêm sendo importantes para equipe colorada nesta temporada e serão titulares na semifinal da Libertadores.

LEIA MAIS: Coudet descarta favoritismo do Inter na Libertadores: ‘Patinho feio’

Rômulo, aliás, também não será problema. O jogador precisou ser substituído por desgaste no jogo do último sábado (30), mas já está recuperado fisicamente e deve ficar como opção no banco de reservas na semifinal.

Escalação do Internacional

Eduardo Coudet, assim, deve utilizar os mesmos titulares do jogo de ida. A escalação do Inter, portanto, será Rochet; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

Internacional e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Beira-Rio, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. A equipe colorada precisa de uma vitória simples dentro de casa para se classificar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.