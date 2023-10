São Paulo festeja os 63 anos de inauguração do Morumbi

O São Paulo recordou nesta segunda-feira (2) a inauguração do Morumbi. O estádio completou 63 anos e a diretoria são-apulina foi às redes sociais para lembrar a primeira partida disputada no local. O clube, assim, realizava o sonho ao inaugurar o estádio próprio.

A vitória sobre o Sporting de Lisboa num amistoso naquele 2 de outubro de 1960, com gol de Peixinho, coroou anos de muito trabalho. As obras no Morumbi começaram em julho de 1953, foram sete anos de intenso trabalho. O arquiteto Vilanova Artigas assinou o projeto do estádio.

Naquele palco o São Paulo conquistou, em 1992, a Libertadores pela primeira vez. Mais de 115 mil torcedores assistiram o goleiro Zetti defender o pênalti do Newell’s Old Boys e garantir a taça, até então, inédita para o clube.

O Morumbi, no entanto. é o maior estádio particular do Brasil. E ganhou o nome de Cícero Pompeu de Toledo, presidente de honra do clube. Em sua gestão como dirigente o São Paulo foi campeão paulista em 1948, 1949, 1953 e 1957. O Morumbi tem capacidade atual para 66.795 pessoas.

No mês passado o Morumbi foi palco da conquista do título mais recente do clube: a Copa do Brasil. O São Paulo levou o troféu depois de um empate por 1 a 1 com o Flamengo. Antes, porém, no Maracanã, o Tricolor venceu a partida de ida por 1 a 0.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.