Grêmio: João Pedro Galvão será reavaliado após dores musculares

É semana de Gre-Nal, mas o Grêmio pode ter uma baixa para o duelo contra o rival Internacional. O atacante João Pedro Galvão, que saiu lesionado no empate do clube gaúcho contra o Fortaleza, no último sábado, será reavaliado para saber se terá condições de jogo.

Substituído com dores musculares na região da virilha, JP deixou o gramado do Castelão ainda no primeiro tempo. Ele será acompanhado pelo departamento médico tricolor e pode passar por exames.

O elenco do Grêmio se reapresenta nesta terça-feira para treinos visando o clássico. Caso João Pedro não esteja à disposição de Renato Portaluppi, porém, a tendência é que Ferreira seja titular contra o Inter.

Emprestado ao Grêmio até o meio de 2024, João Pedro Galvão tem tentado se firmar ainda no clube gaúcho. Até o momento, o jogador fez nove partidas pelo Tricolor, com nenhum gol marcado e apenas uma assistência.

Se João Pedro é dúvida, o técnico Renato sabe que terá o retorno de Mathías Villasanti. O paraguaio foi desfalque no último sábado por suspensão, mas estará de volta no confronto contra o Colorado, no Beira-Rio, no próximo domingo.

