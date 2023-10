Nassaji Mazandaran x Al-Hilal: escalações e onde assistir

Neymar volta a campo com a camisa do Al-Hilal nesta terça-feira (3). Em busca do primeiro gol pelo clube saudita, o camisa 10 está confirmado para a partia contra o Nassaji Mazandaran, do Irã. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Champions Asiática. Além disso, o jogo terá transmissão ao vivo no streaming da Star+.

O time comandado pelo técnico Jorge Jesus não fez um bom início de competição e ficou apenas no empate em 1 a 1 contra o modesto Navbahor, do Uzbequistão. Na ocasião, Neymar participou da partida, mas não teve uma grande atuação e saiu de campo com um cartão amarelo. Dessa maneira, o Al-Hilal terá a oportunidade de assumir a liderança do Grupo D, uma vez que terá um confronto direto contra o líder da chave.

Líder do Campeonato Saudita, o Al-Hilal aparece como favorito para somar os três pontos nesta terça-feira e o técnico Jorge Jesus terá força máxima para a partida.

Por outro lado, o Nassaji Mazandaran joga em casa e conta com o apoio do torcedor para seguir com a liderança isolada do grupo. Dessa forma, os iranianos vêm de uma vitória sobre o Mumbai City, da Índia, por 2 a 0 e estão com dois pontos de vantagem no topo da chave.

Nassaji Mazandaran x Al-Hilal

2ª rodada do Grupo D da Champions Asiática

Data e horário: terça-feira, 03/10/2023, às 13h (de Brasília)

Local: Vatani Stadium, na cidade de Qaem Shahr, no Irã

Nassaji Mazandaran: Mazaheri; Janmaleki, Houshmand, Mohammadzadeh e Hosseini; Babaei, Ghaed Rahmati e Abbasi; Zamehran, Hardani e Reza Azadi. Técnico: Mehdi Rahmati

Al-Hilal: Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Boleahi e Al-Sharani; Rúben Neves, Milinkovic Savic e Neymar; Malcom, Al-Dawsari e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.