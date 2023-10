Jogador de futebol de 18 anos morre afogado em rio

Um jogador de futebol morreu afogado no Rio São Francisco, no município de Propriá, no Sergipe, no domingo (1º). Denisson Roberto Santos, de 18 anos, jogava na base do Esporte Clube Propriá. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar e por um pescador da região que encontrou o seu corpo.





Segundo os bombeiros, Denisson Roberto estava jogando bola às margens do rio. Quando a bola caiu nas águas caudalosas, o jovem mergulhou e, com a correnteza, se afogou.

O União Marabá, ex-clube de Denisson, campeão sergipano Sub-17 de futsal e futebol em 2021, lamentou o ocorrido.

“Hoje é um dia triste para o nosso projeto, infelizmente a partida de Denisson foi precoce, um jovem que tinha muita vida pela frente. Um atleta que sempre honrou a camisa e muito mais do que isso foi uma grande pessoa, que Deus o receba de braços abertos e dê o descanso eterno”, publicou o União Marabá.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.