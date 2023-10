Rojas treina e reforça o Corinthians contra o Fortaleza

O Corinthians encerrou a preparação para a semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Fortaleza. Nesta segunda-feira, o elenco alvinegro fez a última atividade no CT Joaquim Grava, e o técnico Mano Menezes ganhou o reforço de Matías Rojas.

De fora das últimas duas partidas por uma lesão na coxa esquerda, o camisa 10 paraguaio está à disposição no Timão. A expectativa é que ele seja titular na partida que vai marcar a reestreia de Mano Menezes pelo Corinthians – contra o São Paulo, no sábado, ele estava suspenso.

Na atividade final antes do confronto com o Leão do Pici, Mano comandou trabalhou tático, trabalho de bolas paradas e também treinou pênaltis. Após empate em 1 a 1 no jogo de ida, na Neo Química Arena, na terça-feira passada, as equipes disputarão penalidades em caso de nova igualdade no placar.

A provável escalação do Corinthians é: Cássio; Fagner (Bruno Méndez), Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Fausto Vera e Renato Augusto; Matías Rojas, Wesley e Yuri Alberto.

Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Quem vencer avança à final da Copa Sul-Americana para enfrentar LDU (EQU) ou Defensa y Justicia (ARG). Na ida, os equatorianos venceram por 3 a 0.

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli;

