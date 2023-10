Com erros e pouca mobilidade, Payet vai mal pelo segundo jogo seguido

Após cinco jogos pelo Vasco, Dimitri Payet começa a ter um saldo negativo em seu início. Afinal, o meia entrou mal no segundo tempo contra o Santos e repetiu a atuação apagada, a exemplo do que ocorreu nos primeiros 45 minutos contra o América-MG, na quinta-feira passada. Com números tímidos, o francês ainda luta para se adaptar e ganhar mais ritmo.

Além de não dar sequência a algumas jogadas, Payet desperdiçou uma boa cobrança de falta e produziu muito pouco. É verdade, porém, que foi prejudicado pelo baixo rendimento do time quando esteve em campo nestas duas partidas.

No total, são 225 minutos do francês de 36 anos, o que dá cerca de dois jogos e meio. A única vez em que atuou por mais de um tempo foi contra o Coritiba, na goleada em São Januário. Na ocasião, aliás, deu uma assistência para o gol de Rossi.

Números de Payet em 5 jogos pelo Vasco:

3 chutes a gol em 5 jogos

1 chance clara perdida

1 assistência para gol

78% de passes certos

25% de acerto em lançamentos (2 em 8)

2 desarmes em 5 jogos

67% de acerto em dribles

0.4 faltas sofridas por jogo

Com erros técnicos, as estatísticas de Payet exibem a dificuldade que o camisa 10 vem tendo. Afinal, acertou apenas 25% dos lançamentos e só conseguiu concluir a gol três vezes, duas delas para fora.

Isso sem falar na dificuldade para recompor, por ainda não estar na melhor forma física e também pela idade avançada. Tanto que realizou, por exemplo, apenas dois desarmes nas cinco partidas que disputou.

Para o técnico Ramón Diaz, o processo é natural, tanto que costuma defendê-lo nas entrevistas e não exige muito do atleta nesta etapa. Por sorte, a equipe vinha em boa fase e nomes como Paulinho, Praxedes e Marlon Gomes têm entregue um bom trabalho.

Minutos jogados por Payet:

45 minutos (2º tempo) – Bahia 1 x 1 Vasco

31 minutos (2º tempo) – Vasco 4 x 2 Fluminense

59 minutos (1º e 2º tempo) – Vasco 5 x 1 Coritiba

45 minutos (1º tempo) – América-MG 0 x 1 Vasco

45 minutos (2º tempo) – Santos 4 x 1 Vasco

