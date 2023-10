Inter de Milão x Benfica: escalações e onde assistir

A Inter de Milão recebe o Benfica nesta terça-feira, às 16h, no San Siro, na Itália, pela segunda rodada do Grupo D da Champions. Ambas equipes precisa se recuperar na principal competição de clubes do planeta após tropeços em seus primeiros compromissos nesta edição 2023/24. Dessa maneira, a partida terá transmissão ao vivo no streaming da HBO Max.

A Inter empatou na primeira partida contra a Real Sociedad e contou com uma grande atuação do goleiro Sommer para conquistar o primeiro ponto no Grupo D. Além disso, no último jogo do Campeonato Italiano, os atuais vice-campeões da Champions venceram a Salernitana por 4 a 0, com direito a quatro gols do atacante Lautaro Martínez.

No entanto, o técnico Simone Inzaghi terá alguns problemas para a partida desta terça-feira. Marko Arnautovic, Stefano Sensi e Davide Frattesi, lesionados, estão fora do jogo em Milão.

O Benfica, por outro lado, vem de uma importante vitória no clássico contra o Porto, no Campeonato Português, no último fim de semana. Mas, na estreia da Champions, perdeu em casa para o Red Bull Salzburg por 2 a 0.

Ao mesmo tempo, o técnico Roger Schmidt terá o desfalque do zagueiro Antonio Silva, suspenso. Dessa maneira, a expectativa é que o brasileiro Morato receba uma oportunidade entre os titulares nesta terça-feira.

Inter de Milão x Benfica

2ª rodada do Grupo D da Champions

Data e horário: terça-feira, 03/10/2023, às 16h (de Brasília)

Local: San Siro, em Milão, na Itália

Inter de Milão: Sommer, Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi

Benfica: Trubin; A. Bah, Morato, Otamendi, e Aursnes; João Neves e Kocku; Di Maria, Rafa Silva e David Neres; Petar Musa. Técnico: Roger Schmidt

Onde assistir: HBO Max

