Lens x Arsenal: escalações e onde assistir

O Arsenal volta a campo pela Champions nesta terça-feira (3). Em confronto direto pela liderança do Grupo B, os Gunners visitam o Lens, na França, para manter os 100% de aproveitamento na competição e encaminha a classificação para as oitavas de final. A partida no Stade Bollaert-Delelis, terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e no streaming da HBO Max.

Como chega o Arsenal?

O sonho do torcedor do Arsenal em busca do tão esperado título da Champions segue vivo. Ao retornar para a principal competição de clubes do futebol mundial, os Gunners estrearam com uma goleada por 4 a 0 sobre o PSV, no Emirates Stadium, e assumiram a liderança isolada da chave.

Dessa maneira, o Arsenal aparece como favorito para ir às oitavas de final da Champions como líder do Grupo B. Ao mesmo tempo, um triunfo nesta terça-feira praticamente encaminha a classificação. Mas, o técnico Mikel Arteta terá problemas na escalação. O atacante Gabriel Martinelli, o volante Thomas Partey e o lateral Jurrien Timber, todos lesionados, estão sem condições de jogo e desfalcam a equipe.

Como chega o Lens?

Por outro lado, após a classificação histórica para a Champions, o Lens não faz um bom início de temporada. No Campeonato Francês, a equipe é apenas a 15ª colocada, com sete pontos em sete partidas. No entanto, a equipe estreou na principal competição de clubes do planeta com um empate em 1 a 1 diante do Sevilla, na Espanha, e segurou os atuais campeões da Liga Europa.

Ao mesmo tempo, em caso de triunfo sobre o Arsenal nesta terça-feira, os franceses chegam aos quatro pontos e assumem a liderança do Grupo B. Além disso, o técnico Franck Haise não terá problemas em sua escalação e entra em campo diante dos Gunners com força máxima.

Lens x Arsenal

2ª rodada do Grupo B da Champions

Data e horário: terça-feira, 03/10/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Stade Bollaert-Delelis, em Lens, na França

Lens: Brice Samba; Rubén Aguilar, Kevin Danso, Facundo Medina, Jonathan Gradit; Deiver Machado, Nampalys Mendy, Angelo Fulgini, Andy Diouf, Florian Sotoca e Elye Wahi. Técnico: Franck Haise.

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Odegaard, Declan Rice, Vieira; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. Técnico: Arteta.

Onde assistir: Space e Star+

