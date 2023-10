Coritiba divulga nota de repúdio contra gesto racista no Athletiba

O Coritiba divulgou nesta segunda-feira (2/10) uma nota de repúdio contra gesto racista ocorrido no Athletiba. A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe), ainda não fez a identificação das pessoas envolvidas no episódio ocorrido no Estádio Couto Pereira.

De acordo com a direção alviverde, “tais condutas não serão toleradas e são incompatíveis com os valores e a história do clube”.

No encerramento do jogo, dois torcedores do Coxa imitaram um macaco em direção à torcida do Athletico nas arquibancadas. O caso aconteceu no clássico paranaense válido pela 25ª rodada do Brasileirão no último domingo.