Fluminense embarca para semifinal da Libertadores com festa

O Fluminense embarcou para Porto Alegre nesta segunda-feira com grande festa do seu torcedor. Na antevéspera da semifinal da Libertadores, o Tricolor foi recepcionado por centenas de pessoas no Aeroporto do Galeão no chamado “AeroFlu”.

Os atletas e comissão técnica agradeceram ao apoio, que contou com gritos de torcida, bandeirões e sinalizadores. Com apoio dos seguranças do aeroporto e do clube, além de policiais, não foram registrados incidentes.

“Mostra que estamos na mesma sintonia, na mesma energia. A galera que vai ficar aqui, acredito que vai com todo pensamento, toda energia junto com a gente na viagem. Se Deus permitir que a gente possa voltar com a classificação e que eles estejam na mesma maneira para nos receber da melhor forma possível”, disse o lateral Guga.

Com Samuel Xavier suspenso após ser expulso no jogo de ida, Guga será titular na lateral direita. O ala analisou a preparação e se disse pronto.