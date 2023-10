Union Berlin x Braga: Onde assistir, escalações e arbitragem

Na temporada de 2022/23, Union Berlin e Sporting Braga jogaram pela Liga Europa, na fase de grupos. Cada um venceu em casa por 1 a 0. Porém, os alemães do Union avançaram de fase e os portugueses da agremiação bracarense ficaram pelo caminho. Agora, nesta temporada 2023/24, voltam a se encarar. Mas pela Champions. O duelo, pela segunda rodada do Grupo C será no Estádio Olímpico de Berlim. Quem levará a melhor?

Os times perderam na estreia, mas venderam caríssimo as derrotas para os favoritos do grupo. O Braga caiu em casa para o Napoli, por 2 a 1, mas com o gol decisivo (contra) saindo aos 44 da etapa final. O Union Berlin foi até Madri. No Santiago Bernabéu, perdeu para o Real por 1 a 0 levando gol nos acréscimos. Assim, ambos estão com zero ponto e precisam pontuar.

Como está o Union Berlin

Diferentemente da temporada passada, quando foi uma sensação e garantiu vaga na Champions, o Union Berlin começou 2023/24 com resultados discretos e ocupa apenas o meio da tabela do Alemão (11º lugar). Se por um lado a eficácia defensiva que mostrou na derrota para o Real Madrid anima o seu torcedor, as falhas recorrentes no alemão acende o sinal amarelo. Para se ter ideia: na rodada passada do Alemão, o Union jogou com força máxima diante do Heidenheim, novato na elite. Mas perdeu por 1 a 0. A dúvida do técnico Urs Fischer está no ataque. Fofana não está bem fisicamente, mas pode se escalado como titular. Caso fique no banco, entra Behrens.

Como está o Braga

O Braga recuperou a boa fase e já aparece na briga pelo G4 do Português. Mas sabe que na Champions, num grupo que conta com Napoli e Real Madrid, a sua primeira briga é pelo terceiro lugar, que vale vaga à Liga Europa. Por isso, um bom resultado na Alemanha é vital para que o time fique numa situação confortável nesta briga direta com o Union e até seguir com o sonho de ficar no G2 e avançar às oitavas da Champions. Como os alemães estão rateando, seria essa a chance de o Braga vencer mesmo fora de casa? O treinador Arthur joga diz que não é bem assim.

“Se olharmos para o momento, podemos ter a tentação de dizer que o Union está mais frágil do que nós. Mas essa não é a minha sensação. Trata-se de uma equipa tremendamente forte, individual e coletivamente. E conhecemos o rival. Na temporada passasa, tivemos jogos muito equilibrados, decididos pela margem mínima. Este jogo de agora deve repetir o equilíbrio”, disse Arthur Jorge, que deixou alguns titulares no banco na vitória sobre o Estrela da Amadora (4 a 2), na rodada passada do Português. Tudo indica que ele manterá o esquema 4-2-3-1, com Abel Ruiz de referência no ataque.

UNION BERLIN X SPORTING DE BRAGA

2ª Rodada do Grupo B da Champions

Data e horário: 3/10/2023, 13h45 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, Berlin (ALE)

UNION BERLIN: Ronnow; Doekhi, Bonucci e Diogo Leite; Juranovic, Kral, Tousart, Laidouni, Gosens; Becker, Behrens (Fofana). Técnico: Urs Fischer

BRAGA: Matheus; Oliveira, José Fonte, Niakate e Borja; Carvalho, Al Musrati; Djalo, Ricardo Horta, Bruma; Abel Ruiz. Técnico: Arthur Jorge

Árbitro: Srđan Jovanović (SER)

Auxiliares: Uroš Stojković e Milan Mihajlović (SER)

VAR: Ivan Bebek (CRO)

