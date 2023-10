Mirassol recebe Londrina para tentar alcançar o G4 da Série B

Nesta terça-feira (3), o Mirassol recebe o Londrina, em jogo que abre a 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Em casa, o time paulista mira uma aproximação ao G4 da competição, afinal, está com 46 pontos, cinco atrás do Guarani, último time da zona de classificação. Já o Tubarão está na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com 24 pontos.

O Mirassol vai motivado para o jogo, já que atravessa um momento de subida no campeonato. De fato, os paulistas venceram os últimos dois jogos e poderão se aproximar da zona de classificação para a Série A. Mas a equipe não terá o lateral-direito Lucas Ramon e o meio-campista Neto Moura. Assim, é provável que Rodrigo Ferreira e Yuri entrem na equipe titular.

Por outro lado, o Londrina vai quase inteiro para o confronto. A única baixa é o volante Rodrigo, suspenso, dando assim lugar para a entrada de Moisés Gaúcho na posição. Os catarinenses vêm de vitória sobre o Sampaio Corrêa e o atacante Paulinho Moccelin, autor do tento decisivo, estará novamente em campo. Só um triunfo pode melhorar um pouco a situação do time azul e branco, que pode ficar a quatro pontos de sair da zona de rebaixamento.

SÉRIE B – 31ª rodada

Terça-feira (3/10)

Mirassol x Londrina – 19h30

Quinta-feira (5/10)

Chapecoense x ABC – 19h15

Sexta-feira (6/10)

Atlético-GO x Ituano – 21h30

CRB x Ceará – 21h30

Sábado (7/10)

Tombense x Juventude – 15h30

Botafogo-SP x Avaí – 17h

Sampaio Corrêa x Novorizontino – 17h

Guarani x Vila Nova – 18h

Domingo (8/10)

Criciúma x Vitória – 18h

Segunda-feira (9/10)

Sport x Vitória – 20h

