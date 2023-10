Fabinho convoca torcida do Palmeiras para decisão diante do Boca

O garoto Fabinho entrou no segundo tempo do empate do Palmeiras diante do Boca Juniors, na última semana, pela Libertadores. Ele também esteve em campo na derrota para o Bragantino, neste domingo (1), mas apesar do mau resultado conseguiu obter algum destaque. Assim, é possível que ele volte a ter oportunidades no confronto de volta, diante do Boca. Aliás, o jovem está bastante empolgado para o confronto decisivo, no Allianz Parque.

De acordo com o camisa 35, a oportunidade de jogar em La Bombonera foi um sonho realizado. Fabinho afirma que ficou feliz em representar o Palmeiras em um jogo deste tamanho, mas que o confronto de volta, nesta quinta-feira, é a outra parte do cumprimento do objetivo de chegar à final. Assim, ele pede para que o torcedor esteja presente em grande número para acompanhar a partida em casa.

“Fico muito feliz pela oportunidade que eu recebi. Foi um sonho ter jogado uma semifinal de Libertadores naquele estádio. Essa é a importância de estar sempre preparado, pois a gente trabalhando para, sempre que aparecer oportunidade, aproveitar. Na quinta-feira, contamos muito com a ajuda da torcida. Os torcedores serão essenciais para buscarmos a classificação. Estamos muito preparados e confiantes para dar tudo certo”, diz Fabinho.

Até a tarde desta segunda, mais de 31 mil ingressos já tinham sido vendidos. A expectativa, de fato, é de casa cheia no Allianz para o jogo de quinta-feira, às 21h30.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.