Fortaleza x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza e Corinthians duelam nesta terça-feira (03), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, as equipes ficaram no empate em 1 a 1, na Neo Química Arena. Assim, quem vencer neste embate, se classifica para a grande final do torneio continental. Contudo, um novo empate leva a partida para os pênaltis.

Onde assistir?

O SBT, a ESPN e o Star+ transmitem a partida entre Fortaleza e Corinthians

Como chega o Fortaleza?

Para o duelo que pode entrar para a história do clube, o técnico Juan Pablo Vojvoda não deve ter o atacante Marinho. Afinal, o jogador está com um estiramento ligamentar no joelho direito e deve ficar fora do embate. Além disso, o volante Hércules e o atacante Pedro Rocha seguem no departamento médico. Por fim, quem deve voltar ao time titular é o atacante Guilherme, que não atuou contra o Grêmio por estar emprestado ao Leão do Pici justamente pelo Tricolor Gaúcho.

Como chega o Corinthians?

Por outro lado, o Timão poupou grande parte de seus titulares na partida contra o São Paulo visando o duelo contra o Fortaleza. Cássio, Gil e Maycon jogaram o Majestoso do começo ao fim, Giuliano saiu após cerca de uma hora, e Wesley e Renato Augusto atuaram por pouco mais de 30 minutos. Contudo, Fagner, Lucas Veríssimo, Fábio Santos, Gabriel Moscardo e Yuri Alberto não entraram em campo. Por fim, a grande dúvida fica por conta do meia-atacante Matías Rojas, que busca se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda e ser uma opção para Mano Menezes.

FORTALEZA X CORINTHIANS

Semifinal da Copa Sul-Americana – jogo de volta

Data e Horário: 03/10/2023, às 21h30

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Yago Pikachu (Calebe), Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CORNTHIANS: Cássio; Fagner (Bruno Mendéz), Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Fausto Vera e Renato Augusto; Rojas, Wesley e Yuri Alberto Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Auxiliares: Dionisio Ruiz (COL) e Jhon León (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

