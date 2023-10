Botafogo empata com o Goiás em casa e chega ao quarto jogo sem vencer

Quarto tropeço consecutivo. O Botafogo recebeu o Goiás nesta segunda-feira, no encerramento da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, e as equipes empataram em 1 a 1 no Estádio Nilton Santos. O time visitante saiu na frente com Lucas Halter, mas Tiquinho Soares deixou tudo igual. Foi o quarto jogo seguido sem vitória da equipe carioca, com três derrotas e um empate no período.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 52 pontos e segue na liderança, com os mesmos sete pontos de vantagem para o segundo colocado. Agora, porém, a vice-liderança é ocupada pelo Red Bull Bragantino, que ultrapassou Grêmio e Palmeiras na rodada. O Goiás, por sua vez, que chegou a entrar na zona de rebaixamento na rodada, chegou aos 27 pontos e se manteve na 16ª colocação do início da rodada. O Vasco voltou para o Z4 com a rodada finalizada.





Primeiro tempo

A partida começou equilibrada no Nilton Santos, com chances de gols para as duas equipes. No lado esmeraldino, Allano levou perigo pela direita, mas parou em defesa do goleiro Lucas Perri. No alvinegro, Diego Costa, titular no lugar de Tiquinho Soares, respondeu, mas perdeu gol cara a cara com Tadeu após erro da defesa esmeraldina. As equipes seguiram alternando bons momentos, e o Goiás foi quem conseguiu abriu o placar aos 26 minutos. Guilherme Marques cobrou escanteio na medida pelo lado direito, e o zagueiro Lucas Halter subiu mais que todo mundo para desviar de cabeça e balançar as redes. Atrás no marcador, o time de Bruno Lage tentou ao menos o gol de empate, mas não conseguiu. A melhor chance foi com Gabriel Pires em cobrança de falta que passou perto do travessão.

Segundo tempo

A equipe alvinegra precisava do resultado, já que estava atrás no marcador, e o técnico Bruno Lage promoveu a entrada de Tiquinho Soares. E a alteração demorou apenas cinco minutos para surtir efeito. O artilheiro do Brasileirão acertou belo chute de fora da área, que desviou em Lucas Halter, e acertou o ângulo do goleiro Tadeu para deixar tudo igual. Em busca da vitória, o Botafogo continuou pressionando e quase virou com Tchê Tchê, que acertou o travessão e quase marcou um golaço. Do outro lado, o Goiás se fechou e tentou buscar contra-ataques, quase tendo em êxito em um deles. O atacante Matheus Babi recebeu de Apodi, mas o chute explodiu em Adryelson.

E agora?

Botafogo e Goiás voltam a campo no fim de semana, ambos pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino joga no sábado, contra o Bahia, na Serrinha, enquanto a equipe alvinegra tem compromisso no domingo, em clássico com o Fluminense, no Maracanã.

BOTAFOGO 1 X 1 GOIÁS

25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Data: 02/10/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 31.285 (pagantes) e 34.294 (presentes)

Renda: R$ 1.371.485,00

BOTAFOGO: Lucas Perri; Tchê Tchê, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Luis Henrique, intervalo) e Eduardo; Júnior Santos (Tiquinho Soares, intervalo), Victor Sá (Segovinha, 34’/2ºT) e Diego Costa. Técnico: Bruno Lage

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira (Matheus Babi, 41’/2ºT), Morelli e Guilherme Marques (Raphael Guzzo, 18’/2ºT); Allano (Apodi, 41’/2ºT), Anderson Oliveira (Alesson, 30’/2ºT) e João Magno (Sidimar, 41’/2ºT). Técnico: Armando Evangelista

Gols: Lucas Halter, 26’/1ºT (0-1) e Tiquinho Soares, 5’/1ºT (1-1)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rafael Traci (Fifa-SC)

Cartão Amarelo: Lucas Perri, Diego Costa, Victor Sá e Tiquinho Soares (BOT); Allano, Morelli, Maguinho e Lucas Halter (GOI)

Cartão Vermelho: –

