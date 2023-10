Tiquinho Soares lamenta empate do Botafogo, mas celebra gol marcado

O artilheiro voltou a balançar as redes. Exatos dois meses após marcar seu último gol pelo Botafogo, o atacante Tiquinho Soares foi às redes novamente nesta segunda-feira. No empate do Alvinegro com o Goiás, em 1 a 1, no Nilton Santos, o camisa 9 evitou a derrota de sua equipe.

Após a partida, em entrevista ao canal “Premiere”, Tiquinho Soares celebrou o golaço marcado. O último havia sido no dia 2 de agosto, pela Copa Sul-Americana. O centroavante, porém, começou no banco de reservas e analisou a decisão do técnico Bruno Lage.

“Eu estou muito feliz, estou voltando a marcar. É bom, depois de um longo tempo, estou focado. O grupo está focado, e o Botafogo vai lutar até o final por esse campeonato. Eu estou bem fisicamente, todo mundo sabe que eu tive uma lesão há pouco tempo. Joelho é complicado, mas eu estou aqui disposto para ajudar o Botafogo, ajudar meus companheiros”, disse.

REVOLTA DA TORCIDA

Artilheiro do Brasileirão 2023, agora com 14 gols, o centroavante botafoguense reconheceu que a equipe esteve abaixo. Após a partida, afinal, torcedores vaiaram o técnico Bruno Lage, e Tiquinho entendeu a revolta.

“A gente sai triste por estar jogando em casa. O torcedor compareceu no estádio, nos apoiou, mas infelizmente não ganhamos. Temos que ressaltar esse pontinho, eu acho que lá na frente vai nos ajudar bastante. Sobre as vaias, a gente queria ganhar, o torcedor quer ganhar. Mas é como eu falei, esse ponto aí, se Deus quiser, vai nos ajudar lá na frente. É super importante. Eles têm nos apoiado, têm nos ajudado. Pedir mais uma vez ao torcedor que venha nos ajudar. Todo mundo sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas com o apoio deles a gente fica mais forte”, completou.

