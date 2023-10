Léo Pereira, do Flamengo, rebate jornalista após fim de casamento

O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, se manifestou nesta segunda-feira sobre um assunto extracampo. Através das redes sociais, o defensor rubro-negro rebateu acusações do jornalista Léo Dias, que afirmou que o atleta terminou o casamento após trair a ex-esposa.

Segundo o jogador, o casamento com Tainá Castro terminou em comum acordo entre os dois lados. Ainda conforme Léo Pereira, não houve traição de sua parte.

De acordo com o jornalista Léo Dias, o zagueiro do Flamengo teria traído a ex-mulher e logo depois saiu para curtir com Gabigol, Matheuzinho. Outros dois atletas, porém, que não tiveram o nome revelado, também estavam juntos do camisa 4.

VEJA O ESCLARECIMENTO DE LÉO PEREIRA NA ÍNTEGRA

“Na última hora saiu no portal do Léo Dias uma notícia que fala sobre o fim do meu relacionamento com a minha ex-esposa.

Não escondo e nem escondi de ninguém o meu término, mas, por respeito a tudo que vivemos, não via sentido em expor essa situação (por mais que fosse fácil saber disso com uma procura básica nas redes sociais).

Não houve traição nenhuma. Eu e Tainá sempre nos respeitamos muito. Foi assim enquanto estávamos juntos e isso não mudou agora depois do término. Por esse e outros motivos que vi a necessidade de vir a público esclarecer essa situação. O término foi uma escolha de ambos, que em comum acordo optamos por não ficarmos mais juntos.

No mais, sempre me doei ao máximo dentro das quatro linhas e me comprometo 100% pelo bem do Clube de Regatas do Flamengo. E isso nunca mudou e nem vai mudar.”

