São Paulo tem decisões para tomar no mês de outubro. Veja quais!

Apesar de ainda tem compromissos importantes no Campeonato Brasileiro, o São Paulo já pensa em 2024. Campeão da Copa do Brasil e com a vaga assegurada na próxima edição da Libertadores, o Tricolor já se prepara para planejar a próxima temporada. Contudo, a diretoria terá definições importantes para tomar em 2024.

Rafinha e Lucas ficam no São Paulo?

A principal dúvida do São Paulo para a próxima temporada, envolve dois dos pilares da equipe campeã da Copa do Brasil. Afinal, o capitão Rafinha e o ídolo do clube, Lucas Moura, tem contrato com o clube até o final de 2023 e tem o futuro indefinido.

Após o clássico contra o Corinthians, neste sábado (30), no Morumbi, pelo Brasileiro, o lateral-direito afirmou que deve se aposentar em 2024. Contudo, não disse quando vai deixar os gramados, deixando em aberto a possibilidade de jogar no ano que vem, pelo menos até o segundo semestre.

Já Lucas Moura tem contrato até o final do ano e, caso chegue alguma proposta sedutora, ele já deixou claro que pode sair. O São Paulo espera que o título e a vaga na Libertadores faça com que o camisa 7 estenda seu período no Morumbi. Após o Majestoso, Dorival ressaltou a importância da dupla.

“Eu não vou conversar com Rafinha e Lucas pois eles sabem o quanto são importantes para a gente. É uma questão entre a diretoria e seus representantes. São jogadores fundamentais, então não gostaria de perdê-los de forma alguma”, falou o treinador.

Vai comprar os emprestados?

Além disso, o São Paulo tem três jogadores que estão no clube emprestados, mas sem uma definição de seu futuro. O caso mais decidido é o de Caio Paulista. O jogador chegou no começo do ano e virou um dos destaques do time, ao assumir a lateral-esquerda. O diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, admitiu que o Tricolor vai comprar o atleta, que pertence ao Fluminense. Para isso, o Soberano terá que desembolsar R$20 milhões ao clube carioca. A forma de pagamento ainda será discutida.

Por outro lado, David também pode permanecer no Morumbi, mas sua situação é mais complicada. A comissão técnica gostaria de permanecer com o jogador, mas para isso, o São Paulo terá que desembolsar R$21,3 milhões ao Internacional, que tem os direitos econômicos do atleta. O Tricolor ainda analisa se vai fazer uma oferta, já que mesmo importante, o atacante não é titular absoluto da equipe.

Por fim, Erison tem sua situação um pouco mais complicada, já que teve a temporada atrapalhada por muitas lesões. Para isso, o São Paulo deve pedir mais um empréstimo ao Botafogo, ou ir ao mercado atrás de um novo reserva para Calleri.

Calleri vai operar quando?

Uma definição que também deve ser feita neste mês é a cirurgia do tornozelo direito de Calleri. O argentino precisa fazer uma intervenção no local, mas ainda não ficou definido quando isso será feito. A ideia do São Paulo é que o jogador faça a intervenção apenas quando o clube estiver mais tranquilo no Campeonato Brasileiro.

Contudo, o Tricolor também precisa estudar o período de recuperação do atleta. Afinal, o objetivo do São Paulo é que Calleri esteja 100% para a final da Supercopa do Brasil, que vai acontecer no início de 2024.

Quem vai deixar o São Paulo?

Por fim, um dos objetivos do Tricolor é reduzir o elenco. Atualmente, o plantel do Soberano conta com 41 jogadores, algo que não agrada o técnico Dorival Júnior. Assim, alguns nomes devem deixar o clube em 2024.

Um deles é o atacante Alexandre Pato. Contratado com grande expectativa, ele ainda não conseguiu atingir um bom nível técnico e se tornou uma das últimas opções de Dorival. Além disso, o volante Jhegson Mendéz perdeu espaço com o decorrer da temporada e também pode sair.

