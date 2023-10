Corinthians aposta em Mano ‘copeiro’ para chegar à final da Sula

O Corinthians encara o Fortaleza nesta terça-feira (03), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O embate também marca a primeira partida de Mano Menezes na beira do gramado, desde que retornou ao Timão. E o treinador já vai ter que colocar a prova seu bom retrospecto em mata-mata.

Mano Menezes é conhecido por ter uma fama de ”copeiro”. Em sua primeira passagem pelo Corinthians, entre 2008 a 2010, por exemplo, enfrentou 13 duelos eliminatórios. Ele venceu 12 deles e perdeu apenas um, a final da Copa do Brasil de 2008, para o Sport. Neste período voltou à final do torneio nacional em 2009 e conseguiu o título, além de levantar o caneco do Campeonato Paulista, no mesmo ano.

Foi também neste formato de competição que o treinador sagrou-se bicampeão gaúcho pelo Grêmio (2006 e 2007), além de bicampeão mineiro (2018 e 2019) da Copa do Brasil (2017 e 2018) pelo Cruzeiro. O técnico também tem uma medalha de prata olímpica e dois Superclássicos das Américas (2011 e 2012).

Ao todo, Mano disputou 72 duelos eliminatórios, se classificando em 55 oportunidades e sendo eliminado em outras 17. No total, o treinador venceu 76% dos mata-matas que disputou.

Mano busca vitórias para o desempenho do Corinthians melhorar

Em sua apresentação no Corinthians, na sexta-feira, Mano disse que busca não apenas resultados, mas também um futebol agradável ao torcedor. Porém, afirmou que as vitórias ajudam no processo de desenvolvimento da equipe.

“Não pode ser menos importante ganhar do que jogar bem. Vencer ajuda a ter desempenho melhor ali na frente. Você vai ganhando conquistas, ganhando confiança, qualidade, vai mantendo o trabalho mais tempo. Tudo isso significa ganho a médio prazo. Continua sendo muito importante e o torcedor gosta de ganhar, principalmente o torcedor brasileiro”, falou Mano.

