Palmeiras tenta quebrar jejum, em casa, na Libertadores, para chegar à final

O Palmeiras se prepara para encarar o Boca Juniors nesta quinta-feira (5), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. Como empatou sem gols na Bombonera, o Verdão precisa de uma vitória simples para chegar na final da competição. Contudo, o Alviverde tem um leve jejum para encerrar no torneio continental.

Afinal, nos últimos quatro jogos de mata-matas do torneio sul-americano, em casa, o Verdão teve quatro empates. Nestes embates, são somados uma eliminação e três classificações. Se empatar contra o Boca, nesta quinta, a vaga na decisão vai para os pênaltis.

O jejum começou nas quartas de final da Libertadores do ano passado. O Palmeiras empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG, no Allianz Parque, e a decisão foi para os pênaltis. Na ocasião, brilhou a estrela do goleiro Weverton, que defendeu uma cobrança e classificou o Verdão.

Na semifinal, duelo contra o Athletico Paranaense. Após perder por 1 a 0 na Arena da Baixada, o Verdão ficou no 2 a 2, em seus domínios, e eliminado da competição.

Já na atual edição, novos empates no Allianz Parque em duelos eliminatórios. Em novo duelo contra o Galo, agora, pelas oitavas de final, o Palmeiras venceu em Belo Horizonte por 1 a 0, mas ficou na igualdade sem gols em casa para avançar. Por fim, nas quartas, triunfo fora de casa, contra o Deportivo Pereira, por 4 a 0 e novo empate sem gols no seu campo.

Sem pênaltis para o Palmeiras

Nesta quinta, o Palmeiras terá o Boca Juniors como rival na disputa pela vaga na final. O empate sem gols na Bombonera deixou a decisão aberta para o duelo em São Paulo. Por ter tido a melhor campanha geral da primeira fase, o Verdão decide em casa. Contudo, como o retrospecto nas penalidades não favorece o Alviverde, a equipe de Abel Ferreira tenta garantir sua vaga na final já nos 90 minutos.

