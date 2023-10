Internacional mantém Mallo na lateral contra o Fluminense

O Internacional vai ter novamente Hugo Mallo na lateral direita no principal jogo do ano do clube até aqui. O espanhol, aliás, teve ótima atuação no Maracanã, na ida das semifinais da Libertadores, e até marcou gol na partida. O técnico Eduardo Coudet agora irá mantê-lo na equipe titular diante do Fluminense, na quarta-feira (4), no Beira-Rio. Assim, Bustos inicia como opção no banco de reservas.

Por sinal, a escalação não tende a ser muito diferente da que entrou em campo no Rio. Há cerca de uma semana, o Colorado saiu perdendo por 1 a 0, mas conseguiu virar o placar, aproveitando-se da expulsão de Samuel Xavier, no fim do primeiro tempo. No entanto, bobeou em jogada de escanteio e viu Cano decretar o 2 a 2 nos 90 minutos iniciais. A comissão técnica, portanto, deve manter o time que atuou fora de casa.

Duas boas notícias, aliás, ficam por conta das voltas de Rochet e Johnny. O goleiro se queixou de dores na região lombar, mas não preocupa, de acordo com o próprio treinador. Já o volante não esteve no gramado na partida contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, pelo longo tempo de inatividade. Afinal, passou algumas semanas no departamento médico em função de lesão no tornozelo direito.

A provável escalação do Internacional tem Rochet; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Charles Aránguiz, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Enner Valencia.